В Санкт-Петербурге полиция задержала четверых активистов движения «Весна»
Как передает ОВД-ИНФО, на Крестовском острове, у символа ЧМ по футболу Забиваки они провели акцию против пыток и политических преследований. Трое из задержанных — несовершеннолетние.
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serge_moro 04 июля 2018 | 06:49
Футбол спишет многое ,особенно ,если сборная России ,не умеющая играть в футбол окажется в финале. Возможно ,на это и рассчитывает преступная банда ,захватившая силой всю власть в стране. Они рассчитывают,что ФУТБОЛ прикроет много преступлений этой опасной банды ,которая беснуется 18 лет у власти ,вытворяя с бедным населением все,что им угодно , пoказывая всему миру несусветную фантазию питерских мафиози..
После победы команды Путина над испанцами , я уже верю в победу кремлевской мафии над хорватами. Мне видится,что кремлевские мафиози сделают все ,чтобы их сборная победила в Сочи хорватов. После подмены мочи в Сочи ,cтало очевидно,что чемпионат мира по футболу даст нам много сюрпризов не от команды ,а от кремлевской мафии ,которая может влиять легко на любую игру россиян. Команда Черчесова настолько слабая ,что ее может тащить только в четвертьфинал и далее только профессиональная команда Путина. Мне видится,что все победы россиян были обеспечены кремлевской мафией,которая всесильна на своей территории и может творить такие трюки ,о которых мы даже не догадываемся. Возможно,что я и ошибаюсь и своей кривой,безликой игрой россиянам просто фартит. Но, репутация путинской банды наводит только на одну мысль ,что не могут кандидаты в мастера выигрывать со счетом 5-0 и 3-1 . А выигрыш у испанцев ,которых невозможно было узнать,настолько слабо они играли,что любому здравому болельщику прийдет на ум -как так слабо можно играть экс-чемпионам мира ,чтобы их игра ни в чем не уступала кмс российской сборной.Путинская мафия показала нам воочию,как успешно можно использовать мундиаль,если ты гостеприимный хозяин ,который сделал все,чтобы чемпионат прошел на самом высоком уровне и возможно. организация была самой лучшей за всю историю ФИФА
ura_123 04 июля 2018 | 07:04
serge_moro: Каким это интересно,образом,эти ногомячисты окажутся в финале? Тут даже старик Хоттабыч с его трах-тибидохом не поможет))))
А насчёт лоховского фарта,так и есть. Сначала какой то невразумительный пенальти, потом уж чисто фарт с ногой акинфеева.
Хорваты их порвут. Заодно отыграются за Приштину...