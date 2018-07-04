Серьезные беспорядки произошли во французском Нанте
Там полицейский застрелил мужчину. Как сообщает местная пресса, инцидент произошел накануне вечером. Патрульные попросили у водителя чек за парковку. 22-летний мужчина отказался и попытался скрыться. Один из сотрудников полиции без предупреждения выстрелил машине вслед и смертельно ранил водителя. Группа местных жителей отреагировала на произошедшее, соорудив баррикады и начав забрасывать стражей порядка коктейлями Молотова. В результате загорелись три машины, мусорные баки и небольшой торговый центр. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.
Комментарии1
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vanvincle 04 июля 2018 | 07:14
А национальность мужчины случайно не арабская? Если - нет, то даю гарантию, что он был негром.