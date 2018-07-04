Кандидаты от внесистемной демократической оппозиции не прошли муниципальный фильтр на выборы мэра Москвы

В этих обстоятельствах у них бы это всё равно не получилось, даже если бы они работали вместе, — сказал в эфире телеканала РБК политолог Валерий Соловей.

Валерий Соловей отметил, что представители внесистемной демократической оппозиции могут договориться, если выгоды от этого договора превысят негативные аспекты. Это возможно, — считает политолог.