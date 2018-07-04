Кандидаты от внесистемной демократической оппозиции не прошли муниципальный фильтр на выборы мэра Москвы
В этих обстоятельствах у них бы это всё равно не получилось, даже если бы они работали вместе, — сказал в эфире телеканала РБК политолог Валерий Соловей.
Валерий Соловей отметил, что представители внесистемной демократической оппозиции могут договориться, если выгоды от этого договора превысят негативные аспекты. Это возможно, — считает политолог.
Комментарии3
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liquidsky__ 04 июля 2018 | 06:50
Кто первый к Джигурде прибежит объединяться?
opiatnovyi63 04 июля 2018 | 07:12
Ну какие выборы в стране , где правит ОПГ во главе с реальным Паханом??
chapter_2 04 июля 2018 | 07:16
Внесистемную демократическую оппозицию возглавляют беспринципные лидеры. Можно сказать, политические шкурники...