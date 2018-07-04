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06:30, 04 июля 2018

Британская полиция сообщила о новом случае отравления неизвестным веществом

30 июня в критическом состоянии были госпитализированы мужчина и женщина из города Эймсбери, что в 10 км  от Солсбери, где произошло отравление Скрипалей. Полиция полагает, что они подверглись воздействию неизвестного отравляющего вещества.

Места, которые посещали пострадавшие будут оцеплены. В настоящее время эксперты проводят анализ вещества, воздействию которого подверглись пострадавшие. Отмечается, что речь пока не идет о совершении преступления. Полиция расследует инцидент.

Комментарии

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sg90 04 июля 2018 | 06:39

Ну не могут лживые английские ублюдки признать успех ЧМ в России, по праву считающегося лучшим на текущий момент по организации. Как бы не визжали островные задроты, что здесь всех английских болельщиков если не убьют, то завербуют, на деле все увидели совершенно уникальную дружелюбную атмосферу Праздника.. Потому то и срочно понадобилось опять вылить дерьма на вентилятор. Вчера поковыряли строе дерьмо Скрипалей, сегодня новое хуякли появилось на свет.. Что мелочатся то, клоуны? Грохнули бы уж сразу бабку какую-нибудь известную. Либо стервозу, либо сраколеву.. Вот это был бы достойный финал!!

ghfh 04 июля 2018 | 06:47

Опять ручка двери намазана гречневой кашей?

koshkaedu 04 июля 2018 | 07:03

ghfh: Емеля, у тебя сегодня ночная смена?

polikarpich 04 июля 2018 | 06:48

sg90: Да, судя по твоим визгливым матюкам, здесь именно она, "уникальная дружелюбная атмосфера".
:-)

sg90 04 июля 2018 | 07:13

polikarpich:
Так матюки то не в темах про футбол, а только в таких бреднях. В то время как все нормальные люди наслаждаются Праздником, некоторые сайты собирают всякую чернуху, выводя в топ новостей. Поневоле матюкнешься..
ЗЫ Что удивительно, даже ваше вонючее племя не спешит валить тонны дерьма, обвиняя сами знаете Кого. Видимо даже у них хватает умишка понять что это просто жалкий бред, отчаянные попытки хоть какую то ложку дегтя влить.
Удачи тебе, незнакомый мне враг! ))

vera14 04 июля 2018 | 06:53

Гнусные британцы! Не могут навести порядок у себя в стране, так и перемрут все от неизвестного порошка.

yralez 04 июля 2018 | 07:00

Что, приказ троллям уже спущен?
Оперативно......или был уже заготовлен.

lavrentiy79 04 июля 2018 | 07:09

"Пристрелочный выстрел"? На всякий случай готовят очередную шумиху, если сборная Англии выйдет на сборную России?

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