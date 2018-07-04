Английский болельщик извинился за надпись, которую он оставил на памятнике Федору Черенкову
«Я сожалею. Мне стыдно. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого», — цитирует Холла Руфуса «Спорт-Экспресс». Надпись «England» на памятнике он сделал в преддверии игры между сборными Англии и Колумбии. На Руфуса составлен административный протокол. Теперь ему предъявят обвинение в нарушении правил поведения болельщиков.
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max3446 04 июля 2018 | 06:24
В эти дни в Украине торжественно отмечают пока еще не государственный, но уже достаточно популярный среди патриотической общественности праздник — день восстановления украинского государства.
Он приурочен к событиям 77-летней давности, когда войска нацистской Германии захватили территорию Галичины, и Ярослав Стецько — один из ведущих функционеров Организации украинских националистов, который по праву считался правой рукой Степана Бандеры — зачитал во Львове политический манифест, провозгласив создание зависимого от гитлеровцев протектората, по образцу марионеточных квазигосударств в Хорватии и Словакии.
«Создающееся Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Велико-Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской власти» — совершенно недвусмысленно говорится об этом в «Акте восстановления Украинского Государства», обнародованном 30 июня 1941 года.
Другими словами, современные украинские националисты считают праздником немецкую оккупацию Украины, прославляя националистических политиков, открыто коллаборировавших с гитлеровским режимом. Причем, его отмечают на официальном уровне — так, торжества на львовской площади Рынок возглавил губернатор Олег Синютка вместе с многочисленными чиновниками. В его присутствии собравшиеся хором повторили текст акта Ярослава Стецько — хотя, разумеется, стыдливо убрали из него упоминание Гитлера.
Теперь понятно почему согласно полной правдивой истории именно бандеровская Украина с Германией в 1941 году напали СССР, а никак иначе?
nepeanois 04 июля 2018 | 06:30
max3446: нет, не понятно. а почему?
max3446 04 июля 2018 | 06:49
nepeanois: пройдите обучение хотя бы в вечерней школе, научиться читать, это вам потом пригодится, да прочтите что я написал, особенно в части манифеста