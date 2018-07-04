В Сирии, возможно, убит сын лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади
Во всяком случае, о гибели Хузайфы аль-Бадри сообщает РЕЙТЕР со ссылкой исламистские сайты. По их данным, Аль-Бадри погиб во время нападения в составе группы боевиков на позиции сирийских и российских сил в провинции Хомс. Пока ни российские, на американские, ни сирийские военные власти эту информацию официально не подтвердили.
*Деятельность организации запрещена на территории России
Комментарии1
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zolingen 04 июля 2018 | 06:53
Возможно убили, возможно не убили, никто не подтверждает. О чем новость, хрен знает.