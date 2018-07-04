Гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об увольнении
Как сообщили РИА «Новости» в корпорации, Солнцев уходит по собственному желанию и покинет свой пост 3 августа. РКК «Энергия» — единственный российский производитель пилотируемых и грузовых космических кораблей.
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chapter_2 04 июля 2018 | 06:41
Владимир Солнцев - финансист и выходец из структур ВТБ. Его уход - не потеря для космонавтики. Кремль пришлёт другого не менее "эффективного" менеджера.