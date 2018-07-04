Два человека в городе Эймсбери неподалеку от Слсбери обнаружены в бессознательном состоянии
Полиция считает, что они находятся под воздействием неизвестного вещества. Эймсбери расположен примерно в 15 км от Солсбери, где в марте произошло отравление Скрипалей, как утверждает Лондон, химическим веществом российского производства «Новичок.
Комментарии6
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max3446 04 июля 2018 | 06:19
дак там недалеко химическая лаборатория находится где англосаксы хим оружие производят. вот у них и спросите чем они людей травят
j_partizan 04 июля 2018 | 06:24
Понаукрывали у себя бандюганов, вот и получили головоломки.
luntik90 04 июля 2018 | 06:27
Пофигу.
davi__koloradov 04 июля 2018 | 06:29
путиноиды совсем сбрендили, на улице отраву разбрасывают.
rktq 04 июля 2018 | 06:32
Англосаксы вышли на след....
Обнаружен тюбик с зубной пастой "Новичок" с отпечатками пальцев Путина.. Его выпросили "отравители" Солсбери когда бежали в аэропорт..
estamp 04 июля 2018 | 06:37
Гречку подъели?