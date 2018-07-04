Шесть бывших высокопоставленных чиновников правительства Каталонии сегодня должны быть доставлены в тюрьмы региона

Они находятся в предварительном заключении по обвинению в мятеже против испанского правительства.

Среди шестерых заключенных, которые сегодня будут переведены в каталонские тюрьмы – бывший зампред правительства Каталонии Ориол Жункерас и экс-спикер парламента Карме Форкадель. Накануне их вывезли из Мадрида. Ночь перед приездом в Каталонию они проводят в тюрьме Сарагосы. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету «Паис», заключенных экс-высокопоставленных чиновников перевозят автобусы испанской гражданской гвардии. Им выделены отдельные мини-камеры Напомним, Мадрид расследует дело о мятеже после референдума о независимости Каталонии, прошедшего в начале октября прошлого года. Власти автономии объявили о том, что большинство населения проголосовало за отделение от Испании. Мадрид не признал итоги голосования и ввел временное прямое управление Каталонией, отмененное в начале июня. Несколько бывших представителей региональной администрации было задержано.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, избежавший задержания в Испании, сейчас находится в Германии и ожидает решения суда о своей экстрадиции.