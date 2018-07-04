Принимающие иностранные партнеры отказывают в заселении клиентам туроператора «Натали Турс»

В самой компании сообщают о том, что средства за наземное обслуживание приобретателей ее туров уже переведены.

Вслед за испанским партнером «Натали Турс» World 2 meet, который в субботу перестал оказывать услуги туристам туроператора, в заселении ее клиентам отказывают и другие контрагенты компании – в частности, турецкая «Peninsula Tours». Об этом накануне сообщило отраслевое издание TourDom. При этом зарубежные отели уверяют, что оплаты от «Натали Турс» не получили. Людям, уже прилетевшим на отдых, приходится самостоятельно вносить деньги за проживание в уже оплаченных отелях. Поступают сообщения о проблемах не только на чартерных направлениях, но и с наземным обслуживанием туристов на Кубе, Мальдивах и в Италии. Президент туроператора Владимир Воробьев сообщил, что накануне компания начала понемногу выплачивать долг своим принимающим агентам, однако причина сбоя – в нервной реакции партнеров на сообщения о проблемах у Натали из-за того, что непосредственные поставщики услуг работают по системе постоплаты и опасаются, что обязательства перед ними не будут исполнены.

Во вторник о приостановке деятельности из-за невозможности выполнить свои обязательства перед клиентами и банками заявил еще один в недавнем прошлом крупный российский туроператор DSBW-TOURS.