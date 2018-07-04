Английский болельщик извинился за надпись, которую он оставил на памятнике Федору Черенкову.
«Я сожалею. Мне стыдно. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого», — цитирует Холла Руфуса «Спорт-Экспресс». Надпись «England» на памятнике он сделал в преддверии игры между сборными Англии и Колумбии. На Руфуса составлен административный протокол. Теперь ему предъявят обвинение в нарушении правил поведения болельщиков.
Комментарии2
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benny_point 04 июля 2018 | 05:53
Да что вы он же просто не знал, что писать на памятнике запрещено! Понять, простить и изменить фамилию на Александра Родионовича Бородач и выслать с этими документами в Мелкобриташку.
alehan15174 04 июля 2018 | 05:58
А что есть памятник черенкову???