Телеканал «Дождь» снова аккредитовал в нижней палате своего корреспондента кремлевского пула Михаила Рубина.

Телеканал отозвал из Думы своих корреспондентов в разгар разбирательства вокруг депутата Леонида Слуцкого. Как сообщила «Ведомостям» главред телеканала Александра Перепелова, аккредитация Рубину нужна для общения с источниками в Госдуме. Между тем, в интервью TJournal она подчеркнула, что на «Дожде» по-прежнему «не собираются освещать деятельность Госдумы», за исключением общественно-важных событий. Накануне Рубин и заместитель главного редактора «Дождя» Максим Гликин присутствовали в Госдуме во время визита делегации из Конгресса США.