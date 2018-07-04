Телеканал «Дождь» снова аккредитовал в нижней палате своего корреспондента кремлевского пула Михаила Рубина.
Телеканал отозвал из Думы своих корреспондентов в разгар разбирательства вокруг депутата Леонида Слуцкого. Как сообщила «Ведомостям» главред телеканала Александра Перепелова, аккредитация Рубину нужна для общения с источниками в Госдуме. Между тем, в интервью TJournal она подчеркнула, что на «Дожде» по-прежнему «не собираются освещать деятельность Госдумы», за исключением общественно-важных событий. Накануне Рубин и заместитель главного редактора «Дождя» Максим Гликин присутствовали в Госдуме во время визита делегации из Конгресса США.
Комментарии2
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kvam 04 июля 2018 | 05:25
Дешевки безпринципные.
benny_point 04 июля 2018 | 05:56
Вышвырнуть этих мразей из Госдумы и больше никогда не пускать и вообще запретить этим мразям освещать государственные решения.