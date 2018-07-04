В Сирии, возможно, убит сын лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Во всяком случае, о гибели Хузайфы аль-Бадри сообщает РЕЙТЕР со ссылкой исламистские сайты. По их данным, Аль-Бадри погиб во время нападения в составе группы боевиков на позиции сирийских и российских сил в провинции Хомс. Пока ни российские, на американские, ни сирийские военные власти эту информацию официально не подтвердили.