Серьезные беспорядки произошли во французском Нанте.
Они начались после того как полицейский застрелил мужчину. Как сообщает местная пресса, инцидент произошел накануне вечером. Патрульные попросили у водителя чек за парковку. 22-летний мужчина отказался и попытался скрыться. Один из сотрудников полиции без предупреждения выстрелил машине вслед и смертельно ранил водителя. Группа местных жителей отреагировала на произошедшее, соорудив баррикады и начав забрасывать стражей порядка коктейлями Молотова. В результате загорелись три машины, мусорные баки и небольшой торговый центр. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.
Комментарии2
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benin_papa__ 04 июля 2018 | 05:43
Недостаточно информации для понимания сути произошедшего.
Это лет семьдесят-восемьдесят назад достаточно было написать про Нант и мужчину.
А сегодня совершенно непонятно, что за "мужчина" и что за "местные жители" с коктейлями Молотова сооружали баррикады.
И имеет ли вообще все описанное отношение к Франции вин, парфюмерии, всемирной выставки 1889 года, сыров и фестиваля байонской ветчины.
blackbird22 04 июля 2018 | 05:50
пару раз на поражение и спокойствие обеспечено. А слезоточивый газ, это как минимум непоследовательно