Полиция английского графства Уилтшир сообщила о «серьезном инциденте» в соседнем с  Солсбери Эймсбери.

Там, как передает РИА, мужчина и женщина оказались под воздействием неизвестного вещества и были госпитализированы в критическом состоянии. Сейчас проводятся анализы с целью установить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов. Места в Солсбери и Эймсбери, которые могли посещать пострадавшие, оцеплены.