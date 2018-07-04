Полиция английского графства Уилтшир сообщила о «серьезном инциденте» в соседнем с Солсбери Эймсбери.
Там, как передает РИА, мужчина и женщина оказались под воздействием неизвестного вещества и были госпитализированы в критическом состоянии. Сейчас проводятся анализы с целью установить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов. Места в Солсбери и Эймсбери, которые могли посещать пострадавшие, оцеплены.
Комментарии1
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liquidsky__ 04 июля 2018 | 05:25
Скрипали 2 ?