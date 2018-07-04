Сборная Англии обыграла команду Колумбии в матче 1⁄8 финала чемпионата мира.
• Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались англичане. Таким образом, стали известны все участники четвертьфинала турнира. 6 июля сыграют пары Уругвай — Франция и Бразилия — Бельгия. 7-го Россия —Хорватия и Швеция — Англия
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