Еще трое мужчин обвинили голливудского актера Кевина Спейси в домогательствах.
Об этом сообщил американский интернет ресурс Ти-эм-зи. По его сведениям, инциденты произошли в Великобритании. Никто из предполагаемых жертв не стал называть своего имени. По данным портала, британские правоохранительные органы начали расследования. Таким образом, в Великобритании проводятся уже шесть разбирательств в отношении американской кинозвезды.
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