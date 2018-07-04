Россия и Китай могут создать совместную космическую станцию.
Об этом РИА рассказал источник в ракетно-космической отрасли. Делегация космической администрации Китая проведет с «Роскосмосом» соответствующие переговоры. Визит китайской делегации в Москву планируется в конце этой недели.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olezha 04 июля 2018 | 04:17
Правильно сделают.