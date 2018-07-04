Суд в Эквадоре постановил арестовать экс-президента страны Рафаэля Корреа.

Ордер на его арест будет направлен в Интерпол. Сейчас бывший глава государства вместе с семьей проживает в Бельгии. О превентивном задержании Корреа суд попросила прокуратура. По версии следствия, экс-глава государства причастен к похищению эквадорского депутата в 2012 году. Корреа не появлялся лично на слушания по этому делу, а на вопросы следователей отвечал по видеосвязи. Свою причастность к похищению он отвергает. В своем Twitter запрос прокуратуры на свой арест он назвал фарсом.