Неизвестные открыли стрельбу в городе Эребру в центральной части Швеции.
По данным полиции, не менее трех человек ранены. Начато расследование.
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По данным полиции, не менее трех человек ранены. Начато расследование.
Комментарии1
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sjuzanna 04 июля 2018 | 03:15
Это салют в честь победы Швеции!!!