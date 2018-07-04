Президент подписал закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии.
Этот порядок не будет распространяться на осужденных за особо тяжкие преступления и преступления, связанные с террористической деятельностью.
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Этот порядок не будет распространяться на осужденных за особо тяжкие преступления и преступления, связанные с террористической деятельностью.
Комментарии1
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davi__koloradov 04 июля 2018 | 03:32
Это намек, что большинству рашковаты придецца посидеть ;))