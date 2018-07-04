Дональд Трамп уверен, что Россия не вмешивалась в американские президентские выборы.
Об этом заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли. На вопрос о позиции президента США по Крыму, Гидли ответил: «Мы не признаем попытку России аннексировать Крым». Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоится 16 июля в Хельсинки.
Комментарии7
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sjuzanna 04 июля 2018 | 03:19
Хитрый как лис Трамп уж очень юлит перед Путиным, добиаясь встречи. Наверне готовит какую-то гадость.
popyas 04 июля 2018 | 03:33
sjuzanna: Новерное хочет поиметь его как Ына! хи хи
ospa82 04 июля 2018 | 04:10
sjuzanna: davi__koloradov: А ты как думала, трансгендерша? С вашей шпаной только так...
davi__koloradov 04 июля 2018 | 03:30
Трамп говорит одно, Конгресс и Американская общественность думают другое. Рашке санкции по-любому ;))
zapadnay 04 июля 2018 | 03:32
Трамп такой уверенный, ну прямо-таки очень уверенный. Парень без комплексов.
felik23 04 июля 2018 | 03:46
Интеллектуалы Эха Москвы: всё о Трампе (Шендерович, Радзиховский, Быков, Пионтковский, ...)
https://youtu.be/Fn-1FnvM1-8
liquidsky__ 04 июля 2018 | 04:18
felik23: Все эти "Интеллектуалы" в IQ тестах не дотягивают даже до среднего уровня. Кроме, мейби, Радзиховского.