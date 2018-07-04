В Сирии возможно убит сын лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади по имени Хузайфа аль-Бадри.
Об этом сообщает источники исламистов. По их данным, он погиб во время нападения в составе группы т.н. ингимаси на позиции сирийских и российских сил в провинции Хомс. Пока ни российские, на американские, ни сирийские военные власти эту информацию официально не подтвердили.
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