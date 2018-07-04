Россельхознадзор c сегодняшнего дня запретил поставки мясной и рыбной продукции с трех предприятий Белоруссии
. Эти предприятия поставлены под усиленный лабораторный контроль.
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. Эти предприятия поставлены под усиленный лабораторный контроль.
Комментарии1
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shplint_05 04 июля 2018 | 02:24
Насточертел этот батька. Наберёт говна на всех свалках Европы, а потом везёт его к нам. Мол, покупайте наш белорусский продукт. И так прёт нагло. Но последний раз его Путин крепко прижал. Вот тебе, президент, не газ, нефть и займы, а три большие залупы. И креветки нам твои не нужны, и ананасы. Или вступай в Россию, или иди на 3 буквы. Дал на подумать 10 дней, тот попросил ещё. Последний срок 15-е