Швеция, новый временный председатель СовБеза ООН, созывает внеочередное совещание по Сирии.
В четверг предстоит обсудить проблему беженцев на юго-западе страны.
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В четверг предстоит обсудить проблему беженцев на юго-западе страны.
Комментарии2
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aswarsp 04 июля 2018 | 01:45
Нужно окончательное решение проблемы беженцев.
shplint_05 04 июля 2018 | 02:13
Ну, правильно. Как только басмачей начинают громить, так сразу появляются проблемы. Если Швеции так неможется, пусть берут их себе.