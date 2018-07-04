Дмитрий Медведев снял с должности главу Росприроднадзора Артема Сидорова.
Как говорится в распоряжении премьера, — по просьбе самого Сидорова. Артем Сидоров возглавил Росприроднадзор в сентябре 2015 года. До этого он пять лет руководил министерством экологии и природных ресурсов Татарстана.
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max_luger 04 июля 2018 | 02:33
Чучело сняло чучелку ? Обоссаться. Серьезная новость.