Гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об увольнении.
Как сообщили РИА в корпорации, Солнцев уходит по собственному желанию и покинет свой пост 3 августа. Он был утвержден президентом РКК в сентябре 2014 года. Позднее должность президента переименовали в гендиректора. РКК «Энергия» — единственный российский производитель пилотируемых и грузовых космических кораблей.
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satttana_perrrkele 04 июля 2018 | 01:39
Что не Хуан, то Педро.
Педрилки раскакались: пучеглазый урод уволил такого же подонка