Гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об увольнении.

Как сообщили РИА в корпорации, Солнцев уходит по собственному желанию и покинет свой пост 3 августа. Он был утвержден президентом РКК в сентябре 2014 года. Позднее должность президента переименовали в гендиректора. РКК «Энергия» — единственный российский производитель пилотируемых и грузовых космических кораблей.