В Санкт-Петербурге полиция задержала четверых активистов движения «Весна».
Как передает ОВД-ИНФО, на Крестовском острове, у символа ЧМ по футболу Забиваки они провели акцию против пыток и политических преследований. Трое из задержанных — несовершеннолетние.
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tverboul 04 июля 2018 | 02:44
Несовершеннолетние активисты задержаны около "Забиваки" за пикет против пыток. Всем всё понятно, или еще раз объяснить? (и обвел аудиторию тяжелым взглядом).