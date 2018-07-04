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01:23, 04 июля 2018

В Санкт-Петербурге полиция задержала четверых активистов движения «Весна».

Как передает ОВД-ИНФО, на  Крестовском острове, у  символа ЧМ  по футболу Забиваки они провели акцию против пыток и политических преследований. Трое из задержанных — несовершеннолетние.

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tverboul 04 июля 2018 | 02:44

Несовершеннолетние активисты задержаны около "Забиваки" за пикет против пыток. Всем всё понятно, или еще раз объяснить? (и обвел аудиторию тяжелым взглядом).

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