Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
В матче 1⁄8 финала, англичане в серии пенальти победили команду Колумбии 4:3. В 1/4 финала сборная Англии сыграет с командой Швеции 7 июля в Самаре.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В матче 1⁄8 финала, англичане в серии пенальти победили команду Колумбии 4:3. В 1/4 финала сборная Англии сыграет с командой Швеции 7 июля в Самаре.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт