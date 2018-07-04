Суд в Петербурге рассмотрит дело полицейского, который насмерть забил задержанного
Ранее коллегу правоохранителя, который на это смотрел, оштрафовали на несколько тысяч рублей.
Трагедия произошла почти год назад, тогда оперативный наряд Приморского района задержал прохожего и доставил его в 34 отдел полиции. За что был задержан молодой человек — не сообщается. Как и имя правоохранителя — известна лишь его фамилия Анфилатов. По версии следствия — он ударил не менее одного раза коленом в грудь и живот. Пострадавший впоследствии скончался. Вместе с Анфилатовым в наряде были и другие правоохрнители. Так Артем Блыжков, старший наряда, должен был контролировать действия подчиненных. Из чувства солидарности и дружеских побуждений» Блыжков не попытался остановить напарника и никому не доложил о преступлении. Это сообщили накануне в пресс-службе петербургского суда. Из-за того что страж порядка, на чьих глазах до смерти избивали задержанного, раскаялся ему вынесли приговор — 50 тысяч рублей штрафа.
Полицейскому который избивал задержанного грозит до 15 лет заключения.
Заседание приморского райсуда петербурга стартует в половину 12-го.
Комментарии6
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jurmak 04 июля 2018 | 00:10
Какой-то судейский беспредел.
danko1 04 июля 2018 | 00:11
Целый год скрывали преступление.
И сколько таких убийц-садистов в полиции безнаказанно служат, когда убийства выдают за смерть от сердечной недостаточности, если просто прохожего насмерть забили, а свидетель безрукий по бытовухе сам вешается.
И за прикосновения к этим ублюдкам, зверствующим на мирных акциях, уголовные сроки дают.
Так движение приморских партизан всю Россию охватит, когда на тих мразей по закону управы нет.
tks 04 июля 2018 | 00:24
Анфигестапов и Блыжопов.
Цвет путинского мусора.
viktorova 04 июля 2018 | 00:27
Несмотря на то, что ему грозит всего лишь 15 лет, Российский суд ему может и 60 тысяч штрафа впаять. За такое-то.
trans 04 июля 2018 | 00:27
Вместе с Анфилатовым в наряде были и другие правоохрнители. Так Артем Блыжков, старший наряда, должен был контролировать действия подчиненных. Блыжков не попытался остановить напарника и никому не доложил о преступлении. Это сообщили накануне в пресс-службе петербургского суда. Из-за того что страж порядка, на чьих глазах до смерти избивали задержанного, раскаялся ему вынесли приговор — 50 тысяч рублей штрафа.
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Сегодня Октябрьский суд Петербурга оштрафовал координатора петербургского штаба Навального на 300 тысяч рублей за митинг.
А когда полицейские смотрит как его коллега и подчиненный убивает человека, это по мнению власти и суда представляет гораздо меньшую опасность. Не то что посадить, даже штраф мизерный дали. Мрази путинские.
irinaapril 04 июля 2018 | 01:08
Что значит"ударил не менее одного раза"?Лукавые попытки приуменьшить нанесённые травмы, мол, почти и не ударял?И тут же " до смерти избивали задержанного"- причём, судя по предложению, избивал не один полицейский.А уж штраф в 50 тысяч- приглашение и дальше стоять в сторонке и наблюдать, как убивают человека твои коллеги.