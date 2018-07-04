Z Архив новостей новости
5 6 6 1213
00:04, 04 июля 2018

Суд в Петербурге рассмотрит дело полицейского, который насмерть забил задержанного

Ранее коллегу правоохранителя, который на это смотрел, оштрафовали на несколько тысяч рублей.

Трагедия произошла почти год назад, тогда оперативный наряд Приморского района задержал прохожего и доставил его в 34 отдел полиции. За что был задержан молодой человек — не сообщается. Как и имя правоохранителя — известна лишь его фамилия Анфилатов. По версии следствия — он ударил не менее одного раза коленом в грудь и живот. Пострадавший впоследствии скончался. Вместе с Анфилатовым в наряде были и другие правоохрнители. Так Артем Блыжков, старший наряда, должен был контролировать действия подчиненных. Из чувства солидарности и дружеских побуждений» Блыжков не попытался остановить напарника и никому не доложил о преступлении. Это сообщили накануне в пресс-службе петербургского суда. Из-за того что страж порядка, на чьих глазах до смерти избивали задержанного, раскаялся ему вынесли приговор — 50 тысяч рублей штрафа.

Полицейскому который избивал задержанного грозит до 15 лет заключения.

Заседание приморского райсуда петербурга стартует в половину 12-го.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

jurmak 04 июля 2018 | 00:10

Какой-то судейский беспредел.

danko1 04 июля 2018 | 00:11

Целый год скрывали преступление.
И сколько таких убийц-садистов в полиции безнаказанно служат, когда убийства выдают за смерть от сердечной недостаточности, если просто прохожего насмерть забили, а свидетель безрукий по бытовухе сам вешается.
И за прикосновения к этим ублюдкам, зверствующим на мирных акциях, уголовные сроки дают.
Так движение приморских партизан всю Россию охватит, когда на тих мразей по закону управы нет.

tks 04 июля 2018 | 00:24

Анфигестапов и Блыжопов.

Цвет путинского мусора.

viktorova 04 июля 2018 | 00:27

Несмотря на то, что ему грозит всего лишь 15 лет, Российский суд ему может и 60 тысяч штрафа впаять. За такое-то.

trans 04 июля 2018 | 00:27

Вместе с Анфилатовым в наряде были и другие правоохрнители. Так Артем Блыжков, старший наряда, должен был контролировать действия подчиненных. Блыжков не попытался остановить напарника и никому не доложил о преступлении. Это сообщили накануне в пресс-службе петербургского суда. Из-за того что страж порядка, на чьих глазах до смерти избивали задержанного, раскаялся ему вынесли приговор — 50 тысяч рублей штрафа.
________________________________________________________________
Сегодня Октябрьский суд Петербурга оштрафовал координатора петербургского штаба Навального на 300 тысяч рублей за митинг.
А когда полицейские смотрит как его коллега и подчиненный убивает человека, это по мнению власти и суда представляет гораздо меньшую опасность. Не то что посадить, даже штраф мизерный дали. Мрази путинские.

irinaapril 04 июля 2018 | 01:08

Что значит"ударил не менее одного раза"?Лукавые попытки приуменьшить нанесённые травмы, мол, почти и не ударял?И тут же " до смерти избивали задержанного"- причём, судя по предложению, избивал не один полицейский.А уж штраф в 50 тысяч- приглашение и дальше стоять в сторонке и наблюдать, как убивают человека твои коллеги.

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…

5 299 6 22893 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 77 6 6011 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…

5 453 6 50369 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 95 6 11413 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 92 6 11082 01.07
Новости

Два человека могут быть причастны к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии В скором времени Скотланд-Ярд может возбудить против подозреваемых уголовное дело…

5 64 6 7823
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 149 6 18736 03.07
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

О Сенцове и карательной системе Содержание Олега Сенцова в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно…

5 70 6 9384 03.07
Kсенцов, тюрьмы, рф, мнения
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 86 6 12181 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 232 6 33195 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 86 6 12362 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 277 6 39519 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 85 6 12510 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Враги России распространяют лживую информацию После вбросов в некоторых СМИ о якобы пытках ... (мы не используем это слово, так как у нас таких людей нет) в Чечне, сфабрикован доклад, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в России…

5 126 6 19416 27.06
Kчечня, пасе, государство, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Сталинские преемники хорошо освоили тему Глупо напоминать, но ведь именно эти «сотрудники», все эти майоры и прочие, должны защищать нас от терактов и преступников. И как после этого верить любым их рассказам…

5 236 6 37799 28.06
Kвласть, общество, полиция, политика, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Мы победили! Россия! Футбол сегодня объединил людей вне зависимости от их политических взглядов, вероисповедания, сексуальной ориентации, пола, возраста, национальности…

5 177 6 29237 02.07
Kчм-2018, футбол, спорт, фото, мнения

Популярное за неделю

Новости

В России вступил в силу новый федеральный закон против нетрезвых водителей Ответственность предполагается за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови…

5 8 6 37043
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это никакие-то там шлюшки, это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: «Дядя Вова, мы с тобой»...

5 86 6 142048 27.06
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, государство, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 81 6 18651 29.06
Блоги

Илья Яшин политик

Откуда столько злобы и презрения к собственному народу? Болеть за свою сборную на чемпионате мира — это нормально. И это не делает тебя соучастником преступлений, которые совершают высокопоставленные чиновники…

5 228 6 325431 02.07
Kфутбол, чм-2018, политика, оппозиция, общество, власть, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 163 6 114898 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7092701
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3556144

Сегодня в эфире