В России продолжаются митинги против пенсионной реформы

Сегодня в ряде городов свои акции проведут профсоюзы, «Левый фронт», КПРФ и «Парнас».

«Нет – повышению пенсионного возраста!», — под таким названием пройдет митинг в Перми. Его организатором выступает «Левый фронт». Участники акции потребуют отставки президента, а инициаторы протестного мероприятия настаивают на проведении общероссийского референдума по пенсионной реформе. «Левый фронт» планировал провести сегодня митинг и в Москве, но столичные власти его не согласовали. Отказ они обосновали особыми правилами проведения массовых мероприятий во время Чемпионата мира по футболу.

Региональное отделение «Парнаса» вечером проведет в Ярославле акцию против повышения возраста выхода на пенсию под рабочим названием «жить, а не доживать». В Череповце митинг по тому же поводу организует КПРФ, а в Димитровграде акцию против пенсионной реформы сегодня проведут профсоюзы.

Напомним, в середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63