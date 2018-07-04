В России продолжаются митинги против пенсионной реформы
Сегодня в ряде городов свои акции проведут профсоюзы, «Левый фронт», КПРФ и «Парнас».
«Нет – повышению пенсионного возраста!», — под таким названием пройдет митинг в Перми. Его организатором выступает «Левый фронт». Участники акции потребуют отставки президента, а инициаторы протестного мероприятия настаивают на проведении общероссийского референдума по пенсионной реформе. «Левый фронт» планировал провести сегодня митинг и в Москве, но столичные власти его не согласовали. Отказ они обосновали особыми правилами проведения массовых мероприятий во время Чемпионата мира по футболу.
Региональное отделение «Парнаса» вечером проведет в Ярославле акцию против повышения возраста выхода на пенсию под рабочим названием «жить, а не доживать». В Череповце митинг по тому же поводу организует КПРФ, а в Димитровграде акцию против пенсионной реформы сегодня проведут профсоюзы.
Напомним, в середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63
Комментарии3
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fig_vvam 04 июля 2018 | 00:08
И вновь продолжается бой
И сердцу тревожно в груди
И Путин совсем молодой
И юный Медвед позади.
tvitov66 04 июля 2018 | 01:01
fig_vvam: Странные люди, однако ... когда из года в год им мараторили их собственные целевые пенсионные отчисления они молчали как рыба об лёд, а когда "приплыли" (деньги давно как скрымздили) вдруг за возмущались ... Выбрали себе царя, так нехай утрутся и на плохих бояр зубом цыкают - скрепы однако!
ilja13 04 июля 2018 | 00:14
Глупые меропрития однако. Надо было в своё время голосовать против Путина. Так что что теперь - болезные? Дефективные граждане? Просрали свой гражданский выбор. Так что заткнитесь. Антон Красовский безусловно прав. А вы сильву плэ живите в той какашке, в которой живете, удачи и успехов.