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00:01, 04 июля 2018

Сборная Англии по футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира

Несколько минут назад в серии пенальти англичане обыграли команду Колумбии. Основное время встречи, которая проходила на стадионе «Спартак» в Москве закончилось со счётом 1:1. В дополнительное время соперники мячей не забили. В серии пенальти англичане оказались сильнее 4:3. В ¼ финала сборная Англии встретится с командой Швеции. Матч пройдёт 7 июля в Самаре.

Комментарии

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turrinn 04 июля 2018 | 00:03

браво.

ura_russians 04 июля 2018 | 00:10

кровавый режим отравил колумбийцев коксом, а королева не верила в сборную сраной бриташки, поэтому не сидела на трибуне стадиона.

turrinn 04 июля 2018 | 00:12

ura_russians
сколько вам лет?

chernyij 04 июля 2018 | 00:29

turrinn: Чем вы сегодня закусывали?

turrinn 04 июля 2018 | 00:31

chernyij:
брюквой.
а вы?

viktorova 04 июля 2018 | 00:13

ura_russians: Великобритания не принимает чемпионат мира в этот раз.
Да и не сравнивайте Королеву со старым гопником.
Или он для вас царь?

alehan15174 04 июля 2018 | 00:30

Yes!!!! Правь Британия морями!!!

boldu1n 04 июля 2018 | 00:33

alehan15174: Yes!!!! Правь Британия морями!!!
=====================
И Скрипалями!!!!

zapadnay 04 июля 2018 | 00:40

Достойны похвалы обе команды.
Заслуженная победа сборной Англии.

mozhem_povtorit 04 июля 2018 | 00:04

И это в стране, победившей фашизм(

ihtamnet 04 июля 2018 | 00:05

Комментатор всё таки ляпнул под конец чушь, про Английскую пропаганду, которая не рекомендовала ехать в Россию. Вот зачем, нахрена?!

boldu1n 04 июля 2018 | 00:13

ihtamnet: Ну это так было. Почему не потролить тупых английских политиков с "игрой" в Скрипалей. Хохлы могут себе позволить в силу своей ущербности как с Бабченко. Англия вроде не нищая шлюха была?

estamp 04 июля 2018 | 00:19

ihtamnet: Разве лн соврал?

viktorova 04 июля 2018 | 00:43

ihtamnet: //Вот зачем, нахрена?!//
Этот комментатор подобен местным пригожинским портянкам. Только другого масштаба. С высоким званием холуя.

grazschdanin 04 июля 2018 | 00:08

00:01, 04 июля 2018
Сборная Англии по футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира
#

Гм....
А пять минут назад было :
«23:52, 03 июля 2018
Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу»

Эхо быстро поправилось - не «вышла», а именно «пробилась». Добавим : кое как пробилась, буквально протиснулась.
Хомяки в таких случаях говорили, что пенальти - это лотерея. Что дойти до пенальти - позор. А тут сами родоначальники футбола докатились до такого.
Вот интересно - будут ли хомяки сейчас так же неистово плеваться?

viktorova 04 июля 2018 | 00:15

grazschdanin: grazschdanin: согласен. Интересно... очень. Очень-очень. Прям не могу как интересно...

kmamonov_2 04 июля 2018 | 00:36

grazschdanin: Эхо быстро поправилось - не «вышла», а именно «пробилась».
+=====================================
Вот это и странно ...для Эха. Должны были с "ку" писать "вышла" )))

koshkaedu 04 июля 2018 | 00:11

Колумбийцы играли лучше.

kmamonov_2 04 июля 2018 | 00:30

koshkaedu: Нет. Наглосаксы были активнее. По пенальти - колумбийцы …..
Попасть в штангу – это нужно очень выпендриваться )

sasha2011 04 июля 2018 | 00:30

Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
А сборная Англии - пробилась!

Это как в анекдоте про то, как Хрущёв и Кеннеди соревновались вдвоём в беге, и Кеннеди победил.
Освещение в советской прессе:
Хрущёв прошёл вторым, а Кеннеди - предпоследним.

Как видим, ничего не изменилось. СССР уже нет, а менталитет тот же.

nicoletta 04 июля 2018 | 00:42

Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
А сборная Англии - пробилась!

Наверное Осин новость редактировал, или другая умница - Голубев.


neyexo 04 июля 2018 | 00:49

Шведы выиграли случайно, все остальные по пенальти, кроме Бельгии - ей и быть чемпионом

don_ballon 04 июля 2018 | 00:56

neyexo: Бразилия обыграла обидчиков Германии на одной ноге и без пенальти и вышла на Бельгию, которую японцы временами возили и только неумение сушить игру их остановило. Так что, прогноз на этот матч сродни метеорологическому.

eyjafjallajoekull 04 июля 2018 | 00:51

Футбол идет вровень с регрессом всего человечества. И почему он должен отставать?

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