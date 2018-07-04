Сборная Англии по футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира
Несколько минут назад в серии пенальти англичане обыграли команду Колумбии. Основное время встречи, которая проходила на стадионе «Спартак» в Москве закончилось со счётом 1:1. В дополнительное время соперники мячей не забили. В серии пенальти англичане оказались сильнее 4:3. В ¼ финала сборная Англии встретится с командой Швеции. Матч пройдёт 7 июля в Самаре.
Комментарии24
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turrinn 04 июля 2018 | 00:03
браво.
ura_russians 04 июля 2018 | 00:10
кровавый режим отравил колумбийцев коксом, а королева не верила в сборную сраной бриташки, поэтому не сидела на трибуне стадиона.
turrinn 04 июля 2018 | 00:12
ura_russians
сколько вам лет?
chernyij 04 июля 2018 | 00:29
turrinn: Чем вы сегодня закусывали?
turrinn 04 июля 2018 | 00:31
chernyij:
брюквой.
а вы?
viktorova 04 июля 2018 | 00:13
ura_russians: Великобритания не принимает чемпионат мира в этот раз.
Да и не сравнивайте Королеву со старым гопником.
Или он для вас царь?
alehan15174 04 июля 2018 | 00:30
Yes!!!! Правь Британия морями!!!
boldu1n 04 июля 2018 | 00:33
alehan15174: Yes!!!! Правь Британия морями!!!
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И Скрипалями!!!!
zapadnay 04 июля 2018 | 00:40
Достойны похвалы обе команды.
Заслуженная победа сборной Англии.
mozhem_povtorit 04 июля 2018 | 00:04
И это в стране, победившей фашизм(
ihtamnet 04 июля 2018 | 00:05
Комментатор всё таки ляпнул под конец чушь, про Английскую пропаганду, которая не рекомендовала ехать в Россию. Вот зачем, нахрена?!
boldu1n 04 июля 2018 | 00:13
ihtamnet: Ну это так было. Почему не потролить тупых английских политиков с "игрой" в Скрипалей. Хохлы могут себе позволить в силу своей ущербности как с Бабченко. Англия вроде не нищая шлюха была?
estamp 04 июля 2018 | 00:19
ihtamnet: Разве лн соврал?
viktorova 04 июля 2018 | 00:43
ihtamnet: //Вот зачем, нахрена?!//
Этот комментатор подобен местным пригожинским портянкам. Только другого масштаба. С высоким званием холуя.
grazschdanin 04 июля 2018 | 00:08
00:01, 04 июля 2018
Сборная Англии по футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира
#
Гм....
А пять минут назад было :
«23:52, 03 июля 2018
Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу»
Эхо быстро поправилось - не «вышла», а именно «пробилась». Добавим : кое как пробилась, буквально протиснулась.
Хомяки в таких случаях говорили, что пенальти - это лотерея. Что дойти до пенальти - позор. А тут сами родоначальники футбола докатились до такого.
Вот интересно - будут ли хомяки сейчас так же неистово плеваться?
viktorova 04 июля 2018 | 00:15
grazschdanin: grazschdanin: согласен. Интересно... очень. Очень-очень. Прям не могу как интересно...
kmamonov_2 04 июля 2018 | 00:36
grazschdanin: Эхо быстро поправилось - не «вышла», а именно «пробилась».
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Вот это и странно ...для Эха. Должны были с "ку" писать "вышла" )))
koshkaedu 04 июля 2018 | 00:11
Колумбийцы играли лучше.
kmamonov_2 04 июля 2018 | 00:30
koshkaedu: Нет. Наглосаксы были активнее. По пенальти - колумбийцы …..
Попасть в штангу – это нужно очень выпендриваться )
sasha2011 04 июля 2018 | 00:30
Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
А сборная Англии - пробилась!
Это как в анекдоте про то, как Хрущёв и Кеннеди соревновались вдвоём в беге, и Кеннеди победил.
Освещение в советской прессе:
Хрущёв прошёл вторым, а Кеннеди - предпоследним.
Как видим, ничего не изменилось. СССР уже нет, а менталитет тот же.
nicoletta 04 июля 2018 | 00:42
Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
А сборная Англии - пробилась!
Наверное Осин новость редактировал, или другая умница - Голубев.
neyexo 04 июля 2018 | 00:49
Шведы выиграли случайно, все остальные по пенальти, кроме Бельгии - ей и быть чемпионом
don_ballon 04 июля 2018 | 00:56
neyexo: Бразилия обыграла обидчиков Германии на одной ноге и без пенальти и вышла на Бельгию, которую японцы временами возили и только неумение сушить игру их остановило. Так что, прогноз на этот матч сродни метеорологическому.
eyjafjallajoekull 04 июля 2018 | 00:51
Футбол идет вровень с регрессом всего человечества. И почему он должен отставать?