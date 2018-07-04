Сборная Англии по футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира

Несколько минут назад в серии пенальти англичане обыграли команду Колумбии. Основное время встречи, которая проходила на стадионе «Спартак» в Москве закончилось со счётом 1:1. В дополнительное время соперники мячей не забили. В серии пенальти англичане оказались сильнее 4:3. В ¼ финала сборная Англии встретится с командой Швеции. Матч пройдёт 7 июля в Самаре.