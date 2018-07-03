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23:52, 03 июля 2018

Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Основное и дополнительное время матча между командами Англии и Колумбии закончилось со счётом 1:1. В послематчевой серии пенальти победили англичане 4:3

Комментарии

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mozhem_povtorit 03 июля 2018 | 23:54

Гуд. Но надеюсь шведы их вынесут.

mordechay_blinchikof 03 июля 2018 | 23:57

mozhem_povtorit: кишка тонка

danko1 04 июля 2018 | 00:04

mordechay_blinchikof: Англичанам поздравления. Впервые по пенальти прошли.
Колумбийцев жаль. Но кто-то один только дальше мог пройти.
А болельщикам "двойка".
Свистеть во время выполнения пенальти - мерзко. Только показали своё бескультурье.

boldu1n 04 июля 2018 | 00:08

danko1: Бабка данка путенская падстилка. По пинальки выигрывают только путенские падстилки.

viktorova 03 июля 2018 | 23:55

И без всяких автобусов!!!

boldu1n 03 июля 2018 | 23:56

Путен купил фсем пиналики сука... Хохлы блакируют хутбол в пасе....

ilja13 04 июля 2018 | 00:01

boldu1n: Вот зачем фигню нести на приличный российский сайт? Ужас просто. Ну Это путинская любовь, может у него был любовник из ЭТОЙ территории...))))))))))))))))))

polikarpich 03 июля 2018 | 23:57

Yes! Они сделали латиносов!

sasha2011 04 июля 2018 | 00:16

polikarpich:
... сделали этих наглых бандитов, которые товарили всё время.

ilja13 03 июля 2018 | 23:57

Англо-саксы похоже будут в финале ЧМ. Хотя мне лично всё равно.

polikarpich 04 июля 2018 | 00:00

ilja13: Главное, чтобы не те, с "автобусами", "троллейбусами" и "черепахами". В финале, по справедливости, должны быть те, кто умеет играть в футбол.

ilja13 04 июля 2018 | 00:04

polikarpich: Это да, но тем не менее это будет интересно, если сложится конечно - англо-саксы и Раша, приколько будет.....

natayak 04 июля 2018 | 00:15

polikarpich: А они почти все разъехались по домам ))

boldu1n 04 июля 2018 | 00:04

ilja13: Тэрэзка с Джонсоном привезут трупы Скрипалей. И хана ентому чемпионату в путенскомгулаге.

ilja13 04 июля 2018 | 00:08

boldu1n: Ну зачем так печально, плэьсу надо "хлеба и зрелищ", так пусть получит, то что хочет, не совсем понял про скрипалей, они же вроде оба живы.....

a_aleksandrov01_32 04 июля 2018 | 00:09

==ilja13: Англо-саксы похоже будут в финале ЧМ==
++

Купили всех.
А кого не купили,- потравили ядом в раздевалке.
Тереза лично звонила Трампу: чтобы арбитр свистел, как это принято в цивилизованном мире и, перед пеальти,- президенту Колумбии с угрозами прикрыть счёт в банке.

Сами же англичане, зная природную брезгливость приличного колумбийского люда, выпустили игруна с предупреждением "триппер" - на майке.
Естественно, перед носителем инфекции образовывалась свободная зона.

Радует одно: английские болельщики...
Как демонстрировали скромность в быту, так продолжат остерегаться гневить случайных встречных.

zemljanka 03 июля 2018 | 23:59

Поздравляем англичан.
Был веселый балаган.

grazschdanin 04 июля 2018 | 00:00

Основное и дополнительное время матча между командами .....закончилось со счётом 1:1. В послематчевой серии пенальти победили англичане 4:3
#
Какая знакомая картина!
Хомяки тогда говорили, что пенальти - это лотерея. Что дойти до пенальти - позор. А тут сами родоначальники футбола докатились до такого.
Вот интересно - будут ли хомяки сейчас так же неистово плеваться?

polikarpich 04 июля 2018 | 00:04

grazschdanin: А это смотря как до этого докатиться. Можно махаться до упора, как мы и видели. А можно и древнеримских "черепах" строить возле своих ворот.
Это, конечно, тоже тактика, и она вполне применима в случае явного превосходства соперника, но что такой команде делать на ЧМ? Да ещё так близко к финалу?

grazschdanin 04 июля 2018 | 00:15

polikarpich: А можно и как испанцы - не забив ни одного мяча, владея им почти все время ....
Забияка после получения люлей хнычет, что «жертва» слишком сильно защищалась, не давала себя ударить. Нечестно. По мнению либералов Россия не имеет права себя так хорошо защищать.

polikarpich 04 июля 2018 | 00:38

grazschdanin: Я больше как раз и сужу по единоборствам. Там пассивное ведение боя - дисквалификация. Ибо это модель реальной драки. А в реальном поединке это смерть.

grazschdanin 04 июля 2018 | 00:44

polikarpich: Я больше как раз и сужу по единоборствам. Там пассивное ведение боя - дисквалификация.
#

Угу....
А сейчас подойдет судитель регби и утвердит, что мяча можно не только касаться на поле, но даже его хватать и с ним бежать. А судитель водного поло поддакнет и добавит, что главное - рукой закинуть мяч в ворота противника.
Ржунемогу!

putin_itogy 04 июля 2018 | 00:00

Как всегда,
Отвратительная игра англичан.
Футбол это не их спорт.

boldu1n 04 июля 2018 | 00:10

putin_itogy: Согласен. Армянский футбол лучше - такси - рынок.

gerzr 04 июля 2018 | 00:22

Хоть колумбийцы проиграли, но они молодцы! Так сражаться! До последней минуты 2.тайма и забить на последней минуте. Нашим бы поучиться так играть, так бегать,а не ходить по полю, дескать мой миллион мне и так отсыплют.

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