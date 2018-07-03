ФСБ, как выяснилось, 3 года следила за подозреваемой в шпионаже Кариной Цуркан

Во всяком случае, так утверждают источники РБК. По словам собеседников издания, основные доказательства Федеральная служба безопасности получила именно в ходе прослушки.



Топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан арестовали в середине июня по подозрению в шпионаже в пользу Румынии. Сама она считает, что дело возбудили для того, чтобы сместить ее с должности. На днях совет директоров «Интер РАО» прекратил полномочия Карины Цуркан.