Медведев уволил главу Росприроднадзора
Премьер Дмитрий Медведев уволил главу Росприроднадзора. О том, что Артем Сидоров покидает свой пост, говорится на сайте правительства. Там утверждается, что Сидоров уходит по собственному желанию.
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Премьер Дмитрий Медведев уволил главу Росприроднадзора. О том, что Артем Сидоров покидает свой пост, говорится на сайте правительства. Там утверждается, что Сидоров уходит по собственному желанию.
Комментарии2
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sokal123 03 июля 2018 | 23:18
Не может этого быть! Смелым стал ,как посетил матч с испанцами. Жалкий ,и злобный.
ilja13 03 июля 2018 | 23:37
Не согласился фавориту нацлидера дать особые права на Дальний Восток. Печально. Миром правит капитал......