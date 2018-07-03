«Дождь» вернул в ГД одного из своих корреспондентов, отозванных после скандала с участием депутата Леонида Слуцкого

Телеканал «Дождь» вернул в Госдуму одного из своих корреспондентов, отозванных после скандала с участием депутата Леонида Слуцкого. Об этом агентству ТАСС рассказала главный редактор канала Александра Перепелова. Она уточнила, что корреспондент Михаил Рубин будет работать в Госдуме с источниками, при этом «Дождь», по её словам, по-прежнему бойкотирует деятельность депутатов и Думы. Исключение будет сделано лишь для ситуаций, которые касаются общественно важных законов.

В марте три журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах. Думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата. В знак протеста многие СМИ, в том числе «Дождь» и «Эхо» отозвали своих корреспондентов из Госдумы.