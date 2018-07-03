«Дождь» вернул в ГД одного из своих корреспондентов, отозванных после скандала с участием депутата Леонида Слуцкого
Телеканал «Дождь» вернул в Госдуму одного из своих корреспондентов, отозванных после скандала с участием депутата Леонида Слуцкого. Об этом агентству ТАСС рассказала главный редактор канала Александра Перепелова. Она уточнила, что корреспондент Михаил Рубин будет работать в Госдуме с источниками, при этом «Дождь», по её словам, по-прежнему бойкотирует деятельность депутатов и Думы. Исключение будет сделано лишь для ситуаций, которые касаются общественно важных законов.
В марте три журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах. Думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата. В знак протеста многие СМИ, в том числе «Дождь» и «Эхо» отозвали своих корреспондентов из Госдумы.
Комментарии4
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kondrakr 03 июля 2018 | 23:07
Ну это они зря. Зачем подвергать жизнь корреспондента ТАКОЙ опасности?
boldu1n 03 июля 2018 | 23:21
«Дождь» вернул в ГД одного из своих корреспондентов, отозванных после скандала с участием депутата Леонида Слуцкого
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Шлюхи дождёвские.
parasuk_ 03 июля 2018 | 23:23
Свернули свой бойкот в трубочку и спрятали поглубже в задницу. Впрочем, от журналюшек с дождя другого и не ожидалось :)
ilja13 03 июля 2018 | 23:33
Это глупая новость. Сия персона требует обследования у психиатра. Он жрет в день пачку сваренных яиц. Дефективный короче.....)))))