У клиентов компании «Натали Турс» возникли проблемы с заселением в отели Испании, Италии, Турции и Греции
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Там рассказали, что в одних случаях оказались неоплаченными гостиницы, в других – авиабилеты и трансферы. Отельеры снимают брони, многие предлагают туристам на месте повторно оплатить размещение. В конце прошлой недели оператор «Натали Турс» сообщил об отмене чартерных рейсов в шесть городов, объясняя это финансовыми трудностями. Накануне руководство компании попросило агентства, работающие с туроператором, поддержать партнёра в трудной ситуации.
Комментарии5
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pyco_mypucmo 03 июля 2018 | 23:05
В родной гОвени отдыхать надо - в Крыму.
fokker_100 03 июля 2018 | 23:06
Деньги собрали и присвоили. Наталия Воробьева, генеральный директор «Натали Турс» обычная воровка. Но ей ничего не будет. Очередной золотопогонник фсб либо в доле либо в любовниках.
twenty_two 03 июля 2018 | 23:13
fokker_100: А если она возьмет икону Николая 2, и пройдется с ней по площади, то ей еще и медальку дадут...
sparky 03 июля 2018 | 23:16
Да эти туристы сами во всем виноваты. Они же лохи, сами пришли и сами деньги отдали.
Ну предупреждать же их лохов, что там куда они летят и где всЁ включено, нет оплаты этого всего.
Да и назад лохи как-нибудь сами.
Туроператорам и без лохов тяжко, туда плати, сюда плати. И деньги как-то незаметно исчезли.
Плачут, маются. А лохи пусть выкручиваются. Не впервой. Главное туристскую отрасль не потерять в рассвет отталкивания от дна застоя.
sparky 03 июля 2018 | 23:18
sparky: Читать: предупреждать ЧТО ЛИ ...