У клиентов компании «Натали Турс» возникли проблемы с заселением в отели Испании, Италии, Турции и Греции

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Там рассказали, что в одних случаях оказались неоплаченными гостиницы, в других – авиабилеты и трансферы. Отельеры снимают брони, многие предлагают туристам на месте повторно оплатить размещение. В конце прошлой недели оператор «Натали Турс» сообщил об отмене чартерных рейсов в шесть городов, объясняя это финансовыми трудностями. Накануне руководство компании попросило агентства, работающие с туроператором, поддержать партнёра в трудной ситуации.