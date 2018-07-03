Сборной Колумбии в добавленное время удалось сравнять счёт в матче с командой Англии на чемпионате мира по футболу. Счёт 1:1. Продолжается борьба за последнюю путёвку в четвертьфинал. Ранее сегодня вечером стадию 1⁄ 8 финала преодолела команда Швеции, обыграв соперников из Швейцарии 1:0.