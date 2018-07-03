Сборной Колумбии в добавленное время удалось сравнять счёт в матче с командой Англии
Сборной Колумбии в добавленное время удалось сравнять счёт в матче с командой Англии на чемпионате мира по футболу. Счёт 1:1. Продолжается борьба за последнюю путёвку в четвертьфинал. Ранее сегодня вечером стадию 1⁄8 финала преодолела команда Швеции, обыграв соперников из Швейцарии 1:0.
Комментарии8
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boldu1n 03 июля 2018 | 23:07
Пролистал хохлятские телеканалы, там Россия нападает - рука крэмля - http://televizorhd.ru/. Они чужие на этом празднике футбола.
viktorova 03 июля 2018 | 23:15
boldu1n: а че только хохляцкие?
Хорватские и албанские не пробовали?
boldu1n 03 июля 2018 | 23:24
viktorova: Хорватские не смешные. Там дураков поменьше. И их на тв. не пускают массово.
johio 03 июля 2018 | 23:25
boldu1n: Смотря что ты понимаешь под праздником.
ihtamnet 03 июля 2018 | 23:09
Просто сумасшедший футбол. Столько горчичников схлопотали, это рекорд! Сразу говорю, хорваты наших порвут!
boldu1n 03 июля 2018 | 23:13
ihtamnet: Ваши в Жмеринке последнюю лошадь доедают.
ihtamnet 03 июля 2018 | 23:23
boldu1n: Начхать на твой бред упырёк. Бан.
boldu1n 03 июля 2018 | 23:29
ihtamnet: Прасти - Царь.