В ракетно-космической корпорации «Энергия» меняется руководитель

Гендиректор Владимир Солнцев через месяц покинет пост. Об этом со ссылкой на Роскосмос сообщает агентство «Интерфакс». В корпорации говорят, что Солнцев уходит по собственному желанию. Новый директор, как сообщает источник агентства ТАСС, будет избран ближе к концу августа.