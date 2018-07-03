В ракетно-космической корпорации «Энергия» меняется руководитель
Гендиректор Владимир Солнцев через месяц покинет пост. Об этом со ссылкой на Роскосмос сообщает агентство «Интерфакс». В корпорации говорят, что Солнцев уходит по собственному желанию. Новый директор, как сообщает источник агентства ТАСС, будет избран ближе к концу августа.
Комментарии7
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fikus74 03 июля 2018 | 22:36
ну какого-нибудь виолончельного сынка или дочку назначат.
vikwlad 03 июля 2018 | 23:01
"Новый директор... будет избран"
Что за глупость?
zloy_sok 03 июля 2018 | 22:37
Скоро заедет очередной царек со своими секретаршами...
dx555 03 июля 2018 | 23:05
Интересно где сидит Лапота по уголовному делу или на тормозах спустили дело великого ученого.
Сынок получил по наследству ГНЦ РФ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» СПб.
Зарплату не платил над сотрудниками издевался. Интересно кто акционеры сейчас, пока известно, РКК "Энергия" является акционерным обществом, контрольный пакет акций которого - 38,22 проц принадлежит ОРКК (единственный собственник - государство).
Мосгорсуд в понедельник (сведения 2015) признал законным продление домашнего ареста экс-главе ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени Королева" ("РКК "Энергия") Виталию Лопоте, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями.
Лопота обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.210 УК РФ). О возбуждении уголовного дела в отношении Лопоты сообщил в середине апреля прошлого года (2014) официальный представитель СК Владимир Маркин.
По версии следствия, в 2010 году президент "РКК "Энергия" Лопота дал указания руководству дочернего предприятия ЗАО "Завод экспериментального машиностроения" о предоставлении займов двум компаниям, участвующим в коммерческом проекте "Морской старт".
"Данные средства должны были быть использованы в качестве авансов по договорам на изготовление пилотируемых кораблей, в рамках государственных и иных контрактов", - отметил Маркин.
По его словам, займы предоставлялись аффилированным организациям на невыгодных для "РКК "Энергия" условиях, что привело к ущербу государству, владеющему 38% акций корпорации, в размере 41 млн рублей.
Лопота занимал должность руководителя РКК "Энергия" до августа прошлого года, затем был вице-президентом Объединенной ракетно-космической корпорации, откуда был уволен в середине декабря.
dx555 03 июля 2018 | 23:11
dx555:
В настоящее время экс-президенту РКК официально инкриминируется сумма ущерба в 77 млн рублей. Адвокат добавил, что на протяжении следствия сумма неоднократно менялась: в один период времени она составляла 1 млрд рублей, впоследствии была сокращено до 600 млн рублей, а в 2014 году в материалах дела фигурировала сумма в 41 млн рублей.
dx555 03 июля 2018 | 23:21
dx555:
Куда делись деньги известно допустили козла к капусте.
Суд пытается понять, куда делись деньги из РКК "Энергия"
Кадровая чехарда отнюдь не идет на пользу российской космической отрасли, не говоря о том, что практика назначения на руководящие должности "нужных" людей приводит к выдавливанию профессионалов. Достаточно вспомнить, что Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» возглавляет бывший сотрудник главы банка ВТБ Андрея Костина Владимир Солнцев, чья карьера до этого была связана исключительно с финансовым сектором.
Разговоры о долгах РКК «Энергия» велись в Роскосмосе давно. Владимир Поповкин, возглавлявший Федеральное космическое агентство в 2011–2013 годах, рассказывал, что «Энергия» задолжала Роскосмосу целый космический корабль «Союз ТМА», стоящий в ценах того года 2 млрд рублей.
3 млрд рублей — серьезная сумма для предприятия с годовой выручкой 28,4 млрд рублей (данные за 2013 год). Ожидается, что прибыль РКК за 2014 год будет ниже 3 млрд рублей.
askol2016 03 июля 2018 | 23:32
Рогозин достал уже всех специалистов. Указывает им, как делать ракеты...