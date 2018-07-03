Потушен крупный пожар на территории торгового центра в Краснодаре
Горели складские помещения, огонь распространился на тысячу квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в МЧС. Пожар произошёл в торговом центре «Северяне», уточняет агентство «Интерфакс».
Комментарии2
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efilika 03 июля 2018 | 22:39
Опять пожар в тц? С завидной регулярностью.
margosher 03 июля 2018 | 23:09
efilika: Нет. Это база стройматериалов и товаров для дома. Без развлекаловки. Просто торговая база. Но хорошая, современная и большая. Жалко...