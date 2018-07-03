Полностью восстановлено энергоснабжение Баку, прерванное после пожара на теплоэлектростанции
Об этом со ссылкой на энергетиков сообщает агентство «Интерфакс». До сих пор продолжаются восстановительные работы в других городах Азербайджана. По данным минэнерго, к аварии на теплоэлектростанции привела аномально жаркая погода. Агентство отмечает, что несколько часов без света оставался весь Азербайджан.
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