Более 23 миллионов человек посмотрели по телевизору серию пенальти в матче Россия – Испания
Более 23 миллионов человек посмотрели по телевизору серию пенальти в матче 1⁄8 чемпионата мира по футболу Россия – Испания. Этот показатель стал самым высоким для России с 2002 года. Тогда трансляцию матча чемпионата мира Россия – Япония смотрели больше 26 миллионов человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ФИФА.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sborisych 03 июля 2018 | 22:46
И чё с того? В тот год, после проигрыша Японии, в Москве были настоящие массовые беспорядки. В отличие от Болотной, когда ими и не пахло, но их придумали, раздули, и оттоптались- наплевав на всё и вся.
P.S. ВпроТчем, ноне мы ещё не проиграли... Но кажется уже похоже, что осталось недолго ..
vlad_sabbath 03 июля 2018 | 22:58
Я - НЕ СМОТРЕЛ. Ни по тв, ни в записи.
Зато насмотрелся на бьющихся в победобесной истерике. Мне более чем хватило.
kompricikos 03 июля 2018 | 23:10
vlad_sabbath: истерика с озверином против тех кто не смотрел
sokal123 03 июля 2018 | 23:22
Озверели совсем, что теперь людям делать,тем кто не смотрел. Остальным 6 миллиардам с гаком ?