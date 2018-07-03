Более 23 миллионов человек посмотрели по телевизору серию пенальти в матче Россия – Испания

Более 23 миллионов человек посмотрели по телевизору серию пенальти в матче 1⁄ 8 чемпионата мира по футболу Россия – Испания. Этот показатель стал самым высоким для России с 2002 года. Тогда трансляцию матча чемпионата мира Россия – Япония смотрели больше 26 миллионов человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ФИФА.