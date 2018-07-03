Upd 22:57. Сборная Колумбии сравняла счет в матче со сборной Англии. На третьей добавленной минуте гол забивает Ерри Мина и сравнивает счет 1:1.

Команда Англии открыла счёт в заключительном матче 1⁄ 8 финала чемпионата мира по футболу. Гол забил с пенальти на 57-й минуте Гарри Кейн. Идет второй тайм. Англичане играют с командой Колумбии. Встреча проходит в Москве. На кону последняя путёвка в четвертьфинал.