Сборная Колумбии сравняла счет в матче со сборной Англии
Upd 22:57. Сборная Колумбии сравняла счет в матче со сборной Англии. На третьей добавленной минуте гол забивает Ерри Мина и сравнивает счет 1:1.
Команда Англии открыла счёт в заключительном матче 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу. Гол забил с пенальти на 57-й минуте Гарри Кейн. Идет второй тайм. Англичане играют с командой Колумбии. Встреча проходит в Москве. На кону последняя путёвка в четвертьфинал.
Комментарии12
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liquidsky__ 03 июля 2018 | 22:31
Забили с пенальти, которого небыло.
viktorova 03 июля 2018 | 22:32
liquidsky__: да и гола не было.
sasha2011 03 июля 2018 | 22:33
liquidsky__: ты что, слепой или ХХХХХХХХХ?
На повторе явно видно как колумбиец сидел верхом на англичанине.
Или их болельщики на тебе сейчас почти так же сидят?....
mordechay_blinchikof 03 июля 2018 | 23:09
liquidsky__:сравнил уровень)))
sasha2011 03 июля 2018 | 22:35
Такой хамской игры как сегодня со стороны колумбийцев очень давно не видел.
Это не соккер, а американский футбол!
viktorova 03 июля 2018 | 22:35
Судья, конечно, жёсткий...
sasha2011 03 июля 2018 | 22:49
viktorova:
Он в первом тайме миндальничал, и видимо, получил замечание от инспекторов.
ivan886 03 июля 2018 | 22:39
был пенальти судья в трех метрах находился и мяч летел в сторону Кейна.. бесит что судья америкос? или неадекватные комментаторы? могбы судья и удалить колумбийца за удар Хенторсону в первом тайме. А комментаторы ужасные на первом канале бред несут какой то якобы якобы англечане один или два гола с игры забили.....
kara 03 июля 2018 | 23:02
ivan886: на Первом кино идет
viktorova 03 июля 2018 | 22:55
Невероятный чемпионат!
crush_test_driver 03 июля 2018 | 22:58
Кокс против Хайли Лайкли
sasha2011 03 июля 2018 | 23:04
Красивый гол колумбийцев!
Но всё, равно - они бандиты. С такой игрой скоро придётся выступать в доспехах, как в хоккее.
Трус не играет в хоккей. И в футбол - тоже.
Трус вообще не играет...