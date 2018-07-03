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22:07, 03 июля 2018

На мосту Гоггенцоллернов в Кельне из соображений безопасности срезали несколько замков, которые повесили влюбленные

На знаменитом мосту Гоггенцоллернов в Кельне из соображений безопасности срезали несколько замков, которые повесили влюбленные пары.

Многие годы в Кельне существует традиция вешать замки влюбленных на самый большой мост через Рейн и кидать ключи в реку. Однако глава администрации центрального района города посчитал, что замки могут поранить прохожих и велосипедистов, ежедневно курсирующих по мосту. Иногда в рабочие дни движение настолько  интенсивно, что не исключено опасное соприкосновение с символами вечной любви. Политик от партии «Зеленых» подчеркнул, что острые края многих замков слишком сильно выступают над тротуаром и велосипедной дорожкой. Так что пока не случилось худшего, ведомство по поддержанию порядка решило их спилить.

Кстати, в первую очередь мост предназначен для движения железнодорожного транспорта. Лишь один скоростной поезд весит почти 400 тонн. Иногда по мосту проезжают несколько поездов одновременно. Поэтому статике сооружения тысячи замков влюбленных общим весом около 45 тонн не грозят.

Куда попадут спиленные символы любви, пока не решено. Политик предложил продать их с молотка. О том, что подобная акция может разбить сердца влюбленных, «зеленый» бургомистр не подумал.

К счастью, не все замки представляют опасность, поэтому самая знаменитая современная достопримечательность Кельна останется в неприкосновенности на радость туристам и влюбленным со всего мира.

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fresh_breeze 03 июля 2018 | 22:54

"Поэтому статике сооружения тысячи замков влюбленных общим весом около 45 тонн не грозят."
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Покà не грозят. Влюблённые наверняка продолжают вешать всё новые и новые замки.
И какой-то из замочков, когда-нибудь может стать последней соломинкой, которая ломает спину верблюду.

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