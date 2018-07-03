В первый 45 минут англичане имели солидное преимущество. Конечно контроль мяча в последние годы преимуществом не считается, что чемпионат мира в России это только подтвердил, но англичане подали несколько угловых, заработали опасный штрафной, который помимо самого удара, вызвал едва ли не драку в том месте, где устанавливалась стенка. Барриос за удар головой в подбородок соперника получил предупреждение и освобождение от следующей встречи, возможно четвертьфинальной. Колумбийцам было сложнее в созидании, поскольку в запасе остался получивший в прошлом матче травму Хамес Родригес. Без него интересных вариантов впереди у колумбийцев не было да и англичане опасных моментов не создали. Скорее это был не тайм провокаций, а не искусства. Счет 0:0.

Первые четвертьфиналы чемпионата мира по футболу будут сыграны 6 июля.