Муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы, по предварительным данным, прошли пять человек

Это действующий глава города самовыдвиженец Сергей Собянин, кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов, выдвинутый от КПРФ Вадим Кумин, претендент от ЛПДР Михаил Дегтярёв и предприниматель Михаил Балакин. Об этом сообщил Мосгоризбирком, который сегодня завершил прием документов от претендентов на пост главы города.

Документы сдал и политик Дмитрий Гудков, несмотря на то, что собранных им подписей муниципальных депутатов недостаточно для регистрации. Таким образом он решил показать, что не сдаётся. Об этом Гудков сказал в интервью «Эху Москвы».

Кандидаты от внесистемной демократической оппозиции в любом случае не смогли бы пройти муниципальный фильтр, даже если бы они действовали вместе. Такое мнение в эфире телеканала РБК высказал политолог Валерий Соловей.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.