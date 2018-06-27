О серьёзных проблемах сегодня объявил туроператор DSBW-Tours
Он приостанавливает свою работу. Впрочем, у клиентов компании, которые сейчас находятся за рубежом, не должно возникнуть проблем с возвращением домой. Об этом в интервью «Эху Москвы» сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Как отмечает агентство «Интерфакс», компания работала на туристическом рынке России с 91-го года.
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