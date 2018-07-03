Принимающие партнеры туроператора «Натали Турс» из-за долгов компании отказывают в заселении уже оплатившим путевки россиянам. Сообщения об этом поступают из отелей в Турции, Испании, Италии, Греции, на Кубе и Мальдивах.

География отказов клиентам «Натали Турс» ширится. В ряде случаев – до контрагентов туроператора деньги еще не дошли, несмотря на уверения руководства российской компании в готовности исполнить свои обязательства, в других случаях поступают сообщения о попытках повторно взять деньги с россиян, приехавших на вдруг ставший проблемой отдых. Представители розницы сообщают, что размещение их клиентов оплачено туроператором, но с них все равно пытаются получить деньги. Людям, уже прилетевшим на отдых, приходится самостоятельно вносить средства за проживание в уже оплаченных отелях.

Поступают сообщения о проблемах не только на чартерных направлениях, но и с наземным обслуживанием. По сути, последовала цепная реакция из-за нервозности ситуации – у отправляющей стороны финансовые сложности, у принимающей – опасения не получить причитающееся. Президент «Натали Турс» Владимир Воробьев вечером сообщил, что сегодня компания начала понемногу выплачивать долг своим принимающим компаниям. Ранее он обещал, что долги будут выплачены к середине июля.

Ранее об отказах в возврате средств за непредоставленные услуги после отмены чартерных программ сообщали клиенты еще одного туроператора – санкт-петербургской «Авроры БГ». Однако, представители компании заверяли, что выполнят свои финансовые обязательства.