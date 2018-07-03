Проходит последний матч 1⁄8 финала Чемпионата мира по футболу
На московском стадионе «Спартак» играют команды Колумбии и Англии. Идет первый тайм. Счет пока не открыт.
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На московском стадионе «Спартак» играют команды Колумбии и Англии. Идет первый тайм. Счет пока не открыт.
Комментарии1
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sasha2011 03 июля 2018 | 22:03
Видимо, вся земля российская пропитана особым духом.
Во многих матчах ЧМ-2018 результат игры определяют судьи, а не мастерство команд.
А почему арбитры так судят - вопрос!
Так же и в этом первом тайме. Судь1 из Нью-Джерси явно не на высоте.