Компания «Самсунг» разбирается в жалобами нескольких клиентов на то, что их телефоны сами разослали снимки из фотогалереи случайным людям из списка контактов. В корпорации говорят, что пока не понимают, почему это могло произойти, — передает Би-би-си и отмечает, что на форумах «Самсунг» пользователи связывают проблему с обновлением смс-приложения. Жалобы поступили, в частности, от владельцев смартфонов «Гэлекси С9» и «Гэлэкси Ноут 8», — передает Си-эн-би-си.