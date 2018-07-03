Компания «Самсунг» разбирается в жалобами нескольких клиентов
Компания «Самсунг» разбирается в жалобами нескольких клиентов на то, что их телефоны сами разослали снимки из фотогалереи случайным людям из списка контактов. В корпорации говорят, что пока не понимают, почему это могло произойти, — передает Би-би-си и отмечает, что на форумах «Самсунг» пользователи связывают проблему с обновлением смс-приложения. Жалобы поступили, в частности, от владельцев смартфонов «Гэлекси С9» и «Гэлэкси Ноут 8», — передает Си-эн-би-си.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
osj99 03 июля 2018 | 21:59
Зашибись фича! Любители самоклубнички заценят